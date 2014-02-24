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Dünya

Dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronu 'Bücür' yakalandı

"El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Meksika'da yakalandı

24 Şubat 2014 19:09

ABD de Meksika'da tutuklanan dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronlarından, "El Chapo" (Bücür) lakaplı Joachin Guzman Loera'nın iadesi için girişimlerini hızlandırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD, Avrupa ve Asya'ya uyuşturucu kaçıran Sinaloa kartelinin lideri olan ve Meksika'nın en büyük uyuşturucu baronu olarak gösterilen 56 yaşındaki "El Chapo"nun yakalandığı FBI destekli operasyonda, insansız hava aracı dahi kullanıldığı belirtildi.

Özel eğitimli Meksikalı deniz piyadelerinin de katıldığı operasyonda, çok sayıda cep telefonunu dinleyerek Guzman'a ulaşan güvenlik güçleri, kısa boyundan ötürü "Bücür" lakabı verilen uyuşturucu baronunu Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'da tespit etti.

ABD hükümetinden bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, Amerikan insansız hava aracının Ocak ayının ortası ile Şubat ortalarına kadar olan dönemde iki hafta süreyle kullanıldığını ifade etti.

Chicago'da "bir numaralı halk düşmanı" ilan edilen uyuşturucu baronu, Culiacan'da aralarında tünel bağlantıları olan ve kale gibi korunan evlerde kalıyordu.

ABD'li ve Meksikalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, yerinin tespit edildiğini anlayan Guzman bu tünelleri kullanarak, güneydeki sahil kenti Mazatlan'a kaçtı. Ancak Meksikalı özel birimlerin elinden kaçamadı. Mazatlan'daki bir apartmanın dördüncü katında izi bulunan Guzman, Meksikalı askerler tarafından kıskıvrak yakalandı.

"El Chapo"nun yaşadığı Culiacan'la ilgili değerlendirmede bulunan ABD'li yetkili, "Büyük bir şehir. Guzman'ın burada bağlantıları da var, kadınları da, evleri de..." dedi.

ABD'nin başına 5 milyon dolar ödün koyduğu Guzman'ın yakalandığında yanında sadece bir koruması, gözcüsü ve eski güzellik kraliçesi eşinin olduğu açıklandı.

ABD, Ocak 2001'de Meksika'daki yüksek emniyetli bir cezaevinden çamaşır arabası içinden kaçtıktan sonra efsaneleşen "El Chapo"nun iadesine büyük önem veriyor.

ABD'li yetkililer, "yakalanan en büyük balık" olarak tanımladıkları Guzman'ın Meksika'daki herhangi bir cezaevinden tekrar kaçma riskinin bulunmasına dikkat çekerek, böyle bir olasılığı ortadan kaldırmak istiyor.

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