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Yaşam

Dünyanın en çirkin yapıları

Seyahatler her zaman güzel yerler yada eserler görmenizi sağlamayabilir. Bazen de deyim yerindeyse çirkin şeylerle karşılaşabilirsiniz.

15 Kasım 2008 02:00

Seyahatler her zaman güzel yerler ya da eserler görmenizi sağlayamayabilir. Bazen de deyim yerindeyse çirkin eserlerle karşılaşırsınız.

İşte dünyanın en çirkin 10 yapısı - FOTOGALERİ

Dünya çapında turizm bilgileri veren virtualtourist.com web sitesi editörleri ve okuyucularının puanlamasıyla seçtiği dünyanın en çirkin 10 yapısını sıraladı. Site editörleri listede yer alan yapıların bazılarının 'çirkin' bulunma sebebini, bölgenin güzelliğine kattığı eksi değer olarak açıklanmış.

Çoğunluğu ise gerçekten de insanın gözünü yoran, metal yığını, zevksiz yada aşırı sıradan yapılardan oluşuyor. Aslında bu listede ülkemizden de adaylar bulunabilirdi ama neyse ki sıra bize gelmemiş olsa gerek... İşte virtualtourist.com editörleri ve okuyucularına göre dünyanın en çirkin 10 yapısı... (Tempo24)

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