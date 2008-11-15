Dünyanın en çirkin yapıları

Dünya çapında turizm bilgileri veren virtualtourist.com web sitesi editörleri ve okuyucularının puanlamasıyla seçtiği dünyanın en çirkin 10 yapısını sıraladı. Site editörleri listede yer alan yapıların bazılarının 'çirkin' bulunma sebebini, bölgenin güzelliğine kattığı eksi değer olarak açıklanmış.Çoğunluğu ise gerçekten de insanın gözünü yoran, metal yığını, zevksiz yada aşırı sıradan yapılardan oluşuyor. Aslında bu listede ülkemizden de adaylar bulunabilirdi ama neyse ki sıra bize gelmemiş olsa gerek... İşte virtualtourist.com editörleri ve okuyucularına göre dünyanın en çirkin 10 yapısı...