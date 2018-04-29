T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Dünyanın en çılgın 4 'iş yolculuğu'

Aşırı kalabalık otobüslere ya da metrolara binerek işe ulaşmaya çalışmayı sevmenin bilimsel olarak açıklanabilir bir tarafı yok. Çoğumuz bu döngüyü her gün tekrarlarken, bazıları bu duruma farklı çözümler geliştiriyor.

29 Nisan 2018 20:30

Aşırı kalabalık otobüslere ya da metrolara binerek işe ulaşmaya çalışmayı sevmenin bilimsel olarak açıklanabilir bir tarafı yok. Çoğumuz bu döngüyü her gün tekrarlarken, bazıları bu duruma farklı çözümler geliştiriyor.

Evi ile işi arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik mesafeyi motorlu paraşütle giden Galli Paul Cox bu kişilerden biri…

Cox, bölgede bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri birliğine haber vererek havalanıyor.

20 kilometrelik mesafe sonunda ise 8 bin sterlin değerindeki ekipmanını vazlizine koyarak işe götürüyor.

ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan 71 yaşındaki kütüphaneci Gabriel Horchler ise işe her gün Anacostia Nehri'nde kürek çekerek ulaşıyor.

Curt von Badinski'nin evi ve işi arasında katettiği mesafe ise tam anlamıyla sıradışı…

Her gün 5'te kalkarak yola çıkan Badinski 1239 kilometrelik bir yolculuk sonrası 08:30 sıralarında işine varıyor.

Los Angeles'tan başlayan bu yolculuk sırasında Badinski, önce kendi evinden havaalanına araç sürüyor, buradan bir buçuk saatlik uçak yolculuğu ile işinin bulunduğu San Fransisco'ya varıyor.

Burada da ikinci arabasına binerek yönetici olarak çalıştığı teknoloji şirketine ulaşıyor.

Bu yolculuğun havayolu ayağı ona, "uçabildiğin kadar" kartıyla ayda 2300 dolara mal oluyor.

Benjamin David'e de yaşadığı Almanya'nın Münih kentindeki Isar Nehri eşine az rastlanır bir fikir vermiş. David, buna kış aylarının da dahil olduğu birkaç mevsimdir, işe olabildiğince kulaç atarak ulaşmaya çalışıyor.

Taşınabilir bilgisayarını, kıyafetlerini ve diğer eşyalarını su geçirmez bir çantaya koyarak Isar Nehri'nin sularına kendisini bırakıyor.

2 kilometrelik bir hatta bazen akıntıya kendini bırakarak bazen de kulaç atarak hedefine varıyor.

Suyun sıcaklığının yazın 14 derece ila 21 derece arasında değiştiği nehirde kışın yüzebilmek için ise David, wetsuit (yalıtımlı deniz giysisi) giyiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AşırıGalli Paul CoxKraliyet Hava KuvvetleriWashingtonGabriel HorchlerAnacostia NehriBadinskiAngelesSan FransiscoBenjamin DavidAlmanya MünihIsar NehriDavid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24