Dünyanın en çevreci filmi gala yaptı

Dünyanın ilk kez güneş enerjisiyle gösterilen ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkisi karşısında uyarıda bulunan filminin "prömiyeri" Londra'da cumartesi yapıldı.



İngiliz aktör Pete Postlethwaite'ın oynadığı "The Age of Stupid" (Aptallık Çağı) adlı film, Londra'da kurulan ve tamamen güneşten elde edilen enerjiyle çalıştırılan dev bir çadırda gösterildi. Film, ülkedeki 70 sinemaya da uyduyla naklen iletildi.



Organizatörler, başta filmin ilk gösterimini 16 bin kişinin izlemesini düşündüklerini, ancak sonradan bu kadar insanın yer değiştirmesinin yol açacağı kirliliği önlemek için bundan vazgeçtiklerini belirtti.



Postlethwaite, filmin ilk gösterimine güneş enerjisiyle çalışan bir otomobille gelirken, filmin kadın oyuncusu Gillian Anderson, stilist Vivienne Westwood ve Britanya Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Ed Miliband bisikletle açılışa katıldı.



Çevreci filmde Postlethwaite, 2055'te tek başına yaşayan ve 2008'de çekilmiş görüntülerin arşivlerine bakarak, neden iklim değişikliğinin durdurulması için harekete geçilmediğini sorgulayan yaşlı bir adamı oynuyor.



Bireysel yatırımcıların sağladığı 500 bin Euro'luk bütçeyle 3,5 yılda çekilen film 20 Mart'ta gösterime girecek.

