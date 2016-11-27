Dünyanın en çevre dostu kentleri

*Lindsey Galloway

Economist dergisinin İstihbarat Birimi (EIU), Siemens’in Yeşil Kentler Endeksi’ne başvurarak dünyanın en çevre dostu kentlerini belirledi.

Karbondioksit emilimi, ulaşım, su ve atık idaresi ve genel çevre politikaları bakımından liste başı beş kent…

Yeşil enerjiyi teşvik nedeniyle kentteki hava oldukça temiz. Kent idaresi, 2020’de karbondioksit emilimini üçte bir oranında azaltma vaadinde bulunuyor. Çevre örgütü Greenpeace’in doğum yeri olarak biliniyor.

Kentte yayalara, bisiklet yollarına, kamu alanlarına, sanat stüdyolarına öncelik veriliyor.

Curitiba – Brezilya

Güney Amerika’daki kentler arasında yalnızca Curitiba yeşil ortalamasının üzerinde yer aldı. Brezilya’nın güneyindeki kent 1960’larda dünyanın ilk geniş çaplı hızlı transit otobüs hatlarını kurdu, 1980’lerde geri dönüşüm girişimlerine öncülük etti.

Toplu taşımacılığa yapılan yatırımlar sayesinde kentin hava kalitesi endeksin en üstlerinde yer alıyor. Girişimler arasında metro sistemi ve 300 km’lik yeni bisiklet yolu da var; fakat finansman sıkıntısı projelerin tamamlanmasını geciktiriyor.

Kopenhag – Danimarka

Oslo ve Stockholm gibi diğer İskandinav kentleri de endekste üst sıralarda yer almakla birlikte Kopenhag yıllardır Avrupa’nın en yeşil kenti seçiliyor.

Dünyanın en etkili toplu taşımacılık sistemlerinden birine sahip olan kentte nüfusun yarısından fazlası ulaşım amacıyla bisiklet kullanıyor. Bu nedenle karbondioksit oranı oldukça düşük. Kent halkının bisikletin yanı sıra önem verdiği diğer şey ise geri dönüşüm ve enerji tasarrufu.

San Francisko

San Francisco, Kuzey Amerika’nın en yeşil kenti. Yüzde 77 ile dünyanın en başarılı geri dönüşüm oranına sahip. Kent halkı arasında çevre korumacı girişimlerin tarihi 19. yüzyıla kadar gidiyor.

Kent halkı kendi bölgesinde üretilen ürünleri tüketme konusunda oldukça dikkatli. Birçok mahallenin kendi köy pazarı bulunuyor.

Cape Town – Güney Afrika

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ikinci en büyük kenti olan Cape Town, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji çalışmalarıyla Afrika’da çevreci girişimlerin başını çekiyor. 2008’de ülkede rüzgar enerjisinden yararlanan ilk kent oldu. 2020’de yenilenebilir enerji kaynaklarını yüzde 10’a çıkarmayı, bu şekilde sık elektrik kesintilerine de çözüm bulunmasını hedefliyor. Bisiklet yolları yaygınlaşıyor, köy pazarları giderek daha popüler hale geliyor.

* BBC Travel