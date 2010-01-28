Dünyanın en centilmenine büyük ayıp

T24 - 2006'da Dünya Fair Play ödülünü alan Hilal Coşkuner'e verilen sözler tutulmadı. Hilal, "Beni en çok üzen babama verilen iş sözünün tutulmaması"dedi.





Atletizmde birinciliğe koştuğu yarışmayı bırakıp düşen rakibine yardım eden ve bu davranışıyla Dünya Fair Play ödülünü kazanan Hilal Coşkuner'e verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Aradan geçen 4 yılda burs, para ve işsiz babasına iş gibi hiçbir vaat yerine getirilmedi. Artık 15 yaşında olan Hilal, "Beni umutlandırdılar ama sözlerinde durmadılar. Babama iş verilecekti, o da yalan çıktı" dedi.





Rakibine yardım etti



Trabzon Gençlik Spor İl Müdürlüğü, 2006 yılında Okullararası Kros İl Birinciliği yarışması düzenledi. 14 ilköğretim okulundan 102 sporcunun katıldığı 2 bin metrelik yarışın son 200 metresine Hilal Coşkuner önde girdi. Tam ipi göğüsleyeceği sırada hemen arkasında koşan Sibel Gül'ün yere düştüğünü gören Hilal, yarışı bırakarak arkadaşına yardım etti. Hilal yarışmada derece alamadı ama Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından aday gösterildiği 2006 Dünya Fair Play Pierre de Courbertin ödülüne layık görüldü. Hilal, ödülünü 2007 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te, UNESCO Genel Sekreteri Koçhiro Matsuura'nın elinden aldı.





Burs vaadi



Hilal büyük ödülün sevincini yaşarken, Türkiye'den çeşitli kurum ve kuruluşlardan da 25 plaket aldı. Kendisini ziyaret eden devlet büyükleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkanları ile işadamları; Hilal'e para, burs, altın, kıyafet ve işsiz babasına iş sözü verdi. Ancak aradan geçen 4 yılın ardından verilen sözlerin neredeyse hiçbiri yerine getirilmedi.



O zamanlar 11 yaşında bir çocuk olan Hilal büyüdü, 15 yaşında bir lise öğrencisi oldu. Yerine getirilmeyen vaatlere isyan eden Hilal, yaşadıklarını şöyle özetledi: "Kimseye, 'Bize şunu verin, bunu verin' demedik. Onlar geldiler, benimle fotoğraf çektirdiler, basının karşısında sözler verdiler. Yani beni kullanarak prim yaptılar. Ama sonra unutup gittiler. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bile, Gökçe Karataş Vakfı gecesinde 'Burs verecekler' dedi. Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu evimize kadar geldi, biz istemeden babama iş sözü verdi. Karadenizli işadamları yardım sözü verdi. Beni ve ailemi umutlandırdılar. Ama hiçbiri yerine getirilmedi. Tüm sözleri bir kenara atıyorum. Beni en çok üzen babama verilen iş sözünün yerine getirilmemesi oldu. Babam şu anda bir fındık tüccarının yanında yevmiyeyle sigortasız çalışıyor. Tarım Bağ-Kur'lusu. Aylık primi birkaç gün geç ödesek tedavi olamıyoruz. Hatta annem birkaç kez tedavi olmadan geri döndü. Bu sözleri verip yerine getirmeyenlere çok kızgınım."



Kendisinin Fair Play ödülünü almasının Trabzon'un imajına da olumlu yansıdığını belirten Hilal, "Burada yaşayan insanların ne kadar yardımsever ve kültürlü olduğunu herkese gösterdim. Bugün olsa, yine aynı davranışı sergilemekten kaçınmam. Beni dünya unutmadı, ödüllendirdi ama bizimkiler unuttu" diye konuştu.



Atletizmi ve okumayı çok sevdiğini belirten Hilal, Trabzonspor Lisesi'nde idman yapmaya devam ettiğini ancak bunun kendisine yetmediğini de sözlerine ekledi.







