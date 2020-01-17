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Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

17 Ocak 2020 10:29

Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380, hasta yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Tayland’ın THAİ Havayolları’nın TG-920 sefer sayılı Airbus A380 tipi Suvarnabhumi Bangkok-Frankfurt seferini yapan uçağı, İstanbul hava sahası üzerinde iken 60 yaşındaki Alman yolcu aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş gerçekleştirebileceği kapasiteye sahip tek meydan olan İstanbul Havalimanı’na iniş için izin istedi.

Uçak saat 05:30′da havalimanına iniş yaptı. Hasta yolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı’na ilk kez bir Airbus A380 tipi uçağın iniş yaptığı ve hizmet verildiği öğrenildi.

 

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