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BBC Türkçe

Dünyanın en büyük yolcu gemisinde kaza

Marsilya'da bir mola sırasında meydana gelen kazada, Harmony of the Seas adlı geminin 42 yaşındaki Filipinli mürettebatı hayatını kaybetti. Yaralı mürettebattan üçü Filipinli, biri Hintli.

13 Eylül 2016 22:06

Dünyanın en büyük yolcu gemisi Harmony of the Seas'te meydana gelen kazada bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kazada ölen kişi, 42 yaşındaki Filipinli bir mürettebat.

Yaralılardan da üçü Filipinli, biri Hint.

Dört yaralıdan ikisinin hastanede tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Kaza ise geminin Fransa'nın Marsilya kentinde verdiği bir mola sırasında meydana geldi.

Güvenlik tatbikatı yapılırken, beş mürettebatın bulunduğu bir filika gemiden düştü.

Harmony of the Seas 362 metre uzunluğunda.

Gemi, 8.000 'den fazla yolcu ve mürettebatı barındırabiliyor.

25 katlı gemi, Eyfel Kulesi'nden uzun.

Gemide 20 restoran, 23 yüzme havuzu, tiyatro ve bir kumarhane var.

Dev yolcu gemisinde ayrıca 10 katlı su kaydırağı ve 23 yüzme havuzu bulunuyor.

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