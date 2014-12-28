Dünyanın 'en büyük yeraltı şehri' Nevşehir'den çıkabilir!

TOKİ, bir süre önce yeraltı şehirleri ve peribacalarıyla bilinen Nevşehir’de, Nevşehir Kalesi ve çevresinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı. Öncelikle riskli 1500 yapı yıkıldı. Daha sonra yeni konutların yapılması için bölgede hafriyat çalışması başlatıldı. Ancak çalışmalar sırasında bir yeraltı şehrinin izlerine rastlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversitelerin arkeoloji bölümleriyle temasa geçilerek, araştırmalar başlatıldı. TOKİ de 90 milyon lira harcadığı projeyi durdurma kararı aldı. Arkeologlara göre şehir, 7 kilometreye ulaşan uzunluğuyla Nevşehir’in en büyük yeraltı şehri olacak.

3’üncü derece sit alanı ilanı

Erdinç Çelikkan’ın Hürriyet’teki haberine göre, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, saklı şehirle ilgili şu bilgiyi verdi:

“Bölge 3’üncü derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Bilinen bir yeraltı şehri değil. 7 kilometrelik tünel yollarından bahsediliyor. Biz bu alanlara inşaat yapacakken yeraltı şehri çıkınca çalışmayı durdurduk.”

‘Dünyanın en büyüğü olabilir’

“Nevşehir’e nasıl değer katarız diye düşünüyoruz, bunun için çalışıyoruz. Dönüşüm projesini şehrin dışına taşıyacağız. Burada 90 milyon lira harcadık, ancak bunu zarar olarak görmüyoruz. Bulunan şehir dünyanın en büyük yeraltı şehri de olabilir.”

Tarihin 5 bin öncesine gittiği düşünülen yeraltı şehri, Nevşehir Kalesi ve çevresinde. Kaçış galerileri, kiliseler tespit edilen saklı şehir, sanat merkezi, butik oteller ve sinema salonları olarak değerlendirilecek.

‘Diğerleri bunun mutfağı olamaz’

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 7 kilometrelik yeraltı şehriyle ilgili “Nevşehir’in ilçelerindeki yeraltı şehirleri buranın mutfağı bile olamaz” dedi ve şöyle devam etti:

“Dönüşüm kapsamında 750 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmaların 450 bin metrekaresinde yeraltı şehri vardı. Projeyle birlikte 2012’de çalışmaya başladık. 44 tarihi eseri korumaya aldık. Protokol gereği yıkıma başladığımızda aşağıda yeraltı şehri çıktı. 2013’te ilk galeriler tespit edildi. Koruma Kurulu’na başvurduk ve alan tescillendi.”