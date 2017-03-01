T24 LogoT24 Logo
Medya

Dünyanın en büyük yatırımcılarından Buffett: İki gazete hariç, tüm gazeteler yok olacak

Berkshire Hathaway CEO'su Buffett, kâğıt baskı gazetelerin geleceğine dair dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi

01 Mart 2017 11:12

T24

Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarı olan Warren Buffett, kendi gazeteleri dahil, tüm gazetelerin yok olacağı iddiasında bulundu. Buffett’e göre, yalnızca iki gazetenin uzun dönem devam etme şansı var; New York Times ve Wall Street Journal ve belki Washington Post.

Bu iddiasının nedenini iki gazetenin kanıtlanmış internet modellerine sahip olmaları olarak gösteren Buffet, söz konusu gazetelerin insanların ödeme yapacağı mevcut ve gelişmiş internet kullanımına sahip olduğunu ifade etti.

Buffett, pazartesi günü CNBC’ye bir mülakat verdi. Mülakatta mevcut gazetelerin sayısına dikkat çeken Buffet, “Eğer bakarsak yalnızca bin 300 günlük gazete kaldı. Kısa zaman önce 1700 - 1800 gazete vardı. Şimdi internetimiz var. Bahsettiğim gazeteler dışında çoğu, baskıyı tamamlayacak bir dijital model yapmanın yolunu bulamadı” ifadelerini kullandı.

Buffett’ın bu yorumu yalnızca dünyanın en zengin insanı olarak konuştuğu için değil, CEO’su olduğu Berkshire Hathaway’in gazeteler, özellikle küçük haftalık dergiler ve Buffalo News gibi bazı büyük gazetelere yatırım yapması dolayısıyla da dikkat çekti. 2012 yılında 142 milyon dolara Media General’ı satın alan Buffett’in sahip olduğu 31 gazetenin çoğu da bu yolla eline geçti. Buffett bu satın almadan ardından, yerel gazetelerin küçük kasabalardaki rollerine dair iyimser yorumlarda da bulunmuştu.

Buffett’ın uzun süre devam edeceğini iddia ettiği New York Times ve Wall Street Journal, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump tarafından sıklıkla hedef alınıyor. Trump’ın ‘yalan haberler’ yaptıkları iddiasıyla sık sık eleştirdiği iki gazete son olarak Beyaz Saray tarafından basın toplantılarına alınmayan gazeteler arasında yer almıştı.

ETİKETLER

Warren Buffettgazeteler yok olacakiki gazete hariçBerkshire Hathaway

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24