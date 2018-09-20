Dünyanın en büyük yatırım firmalarından birinin yöneticisi yeni mali kriz için tarih verdi

Dünyanın en büyük yatırım yönetimi firmalarından Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, önümüzdeki 2 yılda yeni mali krizin çıkabileceğini belirtti.

Sputnik’in Business Insider'dan aktardığı habere göre, Dalio, ekonomik döngünün birkaç aşamaya bölündüğünü belirterek, "Başlangıçta, borçlar üretim gelirleriyle birlikte büyür, varlıkların değeri de artar. Artan borçlar nedeniyle merkez bankaları para politikalarını sıkılaştırmaya doğru hareket eder" dedi.

“Şu an bulunduğumuz aşama 1930'lu yılları hatırlatıyor”

Daha sonra faizlerin neredeyse sıfıra kadar indiğini anlatan Amerikan milyarder, "Ekonomi depresyon aşamasına girer, merkez bankaları varlıkları satın alarak parasal gevşeme politikasına geçer" diye ekledi.

"Bana göre, şu an bulunduğumuz aşama, geçen yüzyılın 30'lu yıllarını hatırlatıyor" diyen Dalio, Büyük Buhran sırasında yaşanan ekonomik ve politik durumu hatırlattı.

Dalio, bu tür koşullarda, zenginler ile fakirler arasındaki uçurumun daha da büyüdüğünü, bunun da popülizmin artmasına yardımcı olduğunu kaydetti.