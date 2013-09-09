Dünyanın en büyük yanardağı: Tamu Massif

Bilim insanları, dünyanın en büyük, Güneş Sistemi’nin ise muhtemelen en büyük ikinci yanardağını Japonya’nın açıklarında keşfetti. ‘Tamu Massif’ adı verilen yanardağ, yaklaşık 310 bin kilometrekarelik alana yayılıyor.

Dünyanın en büyük yanardağını Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde keşfedildi. 145 milyon yıl önce oluştuğuna inanılan ‘Tamu Massif’in, üç ayrı jeolojik yapıdan bir araya geldiği düşünülüyordu.

ABD’nin Houston Üniversitesi araştırmacısı William Sager tarafından 20 yıl önce ilk tespitleri yapılan Tamu Massif’in, Güneş Sistemi’ndeki en büyük ikinci yanardağ olabileceği anlaşıldı.

Sager, keşfettiği üç yapı hakkında, “Bir tanesine sağdaki, diğerine soldaki ve ötekine ortadaki demekten bıkmıştık... Büyük bir yapı olduğunu biliyorduk ancak bir yanardağ olduğunu fark etmemiştik” dedi.



60 kat daha büyük



Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmanın baş yazarı olan Sager, “Tamu Massif’in Dünya’daki en büyük yanardağ olduğunu düşündüğümüz gibi, Mars’taki Olympus Mons’un ardından Güneş Sistemi’ndeki en büyük ikinci yanardağ olma ihtimali bulunuyor” ifadesini kullandı.

Büyüklüğü karşılaştırma yaparak ortaya koyulduğunda, Tamu Massif, dünyanın en aktif yanardağı olan Hawaii adasındaki Mauna Loa’dan 60 kat daha büyük. Ancak ‘dikey’ olmak yerine ‘yatay’ bir alana yayılan Tamu Massif, bu sebeple ‘kalkan yanardağı’ olarak da adlandırılıyor.



Faaliyeti sona erdi



Sager, Tamu Massif’in yapısının ‘Dünya’da bulunan denizaltı yanardağlardan farklı olduğunu ve yanardağların nasıl oluştuğu hakkında yeni ipuçları verebileceğini’ söyledi. Sager, ‘yanardağım merkezinden bir zamanlar lav püskürdüğünü ve lavların Dünya’nın manto tabakasından geldiğini’ belirtti.

Her ne kadar devasa olsa da, Tamu Massif bugün herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Houston Chronicle gazetesine bilgi veren Sager, ‘yanardağın birkaç milyon yıl önce faaliyetine son verdiğini’ söyledi.