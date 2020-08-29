Dünyanın en büyük üreticisi elmas fiyatlarında indirime gidiyor

Dünyanın en büyük elmas üreticisi De Beers, Koronavirüs (Covid-19) salgının talebi düşürmesi nedeniyle elmas fiyatlarını düşürme kararı aldı.

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, şirkete yakın kaynaklar koronavirüs salgınının sektörü felç etmesinden sonra büyük taşların satış fiyatında yaklaşık yüzde 10 indirime gidecek.

Buna göre şirket, 1 karatın üzerindeki işlenmemiş taşları indirimli fiyatla satacak. Bu boyut 0.3 karat cilalı elmas elde etmek için yeterli bir büyüklük. Talebin daha zayıf olduğu küçük taşlar için ise fiyatlar sabit tutuldu.

De Beers, Rus rakibi Alrosa PJSC ile birlikte pandeminin sektörü vurduğu sırada mücevherlerin değerini korumaya çalışmıştı. Ancak pandemiyle birlikte kuyumcuların kapanması, değerli taş sektöründe çalışan kesici ve cilalama işçilerinin evde kalması ve küresel seyahatlerin durması tüm elmas endüstrisini kilitledi.

İkinci çeyrekte De Beers ve Alrosa’nın toplam işlenmiş elmas satışı bir önceki yılın aynı dönemindeki 2,1 milyar dolardan toplam 130 milyon dolara indi.