Dünyanın en büyük uçağı istanbul'da

T24 - Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380, 8. Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı'nda (Airex 2010) sergilenmek üzere İstanbul'a geldi.





Fransa'nın Toulouse kentinden koltuksuz olarak boş halde gelen A380 uçağı, öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi. Daha sonra fuarın gerçekleştiği genel havacılık terminaline çekilen uçak, havacılık meraklılarından ve basın mensuplarından büyük ilgi gördü.





Uçak, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Tav Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve havacılık otoritelerinin de bulunduğu, sınırlı sayıda davetli ve basın mensupları tarafından gezildi. Şener, uçağı gezdikten sonra yaptığı açıklamada, dünya havacılık sektörü tarihine önemli bir iz bırakan Airbus 380 uçağının Atatürk Havalimanı'na işletmeci olarak ev sahipliği yapmakta büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.





Havacılık sektörünün global çapta karbon emisyonunun yüzde 2'sinden daha az bir orana sebebiyet verdiğini kaydeden Şener, uçak üreticilerinin, havayollarının ve havalimanı işletmecilerinin 2050 yılında bu oranın yüzde 50 oranında düşürmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti. Şener, 380 gibi uçakların, bu çabada önemli yer tutacaklarını sözlerine ekledi. Fuarda yaklaşık 4 saat sergilenecek uçak, daha sonra Fransa'ya geri dönecek. Dünyanın en büyük yolcu uçağı A380, 2 katlı, 525 yolcu kapasiteli ve 15 bin 200 kilometre menzile sahip. Şu anda yolcu taşımacılığında kullanılan A380 uçağı bugüne kadar 7 milyondan fazla yolcu taşıdı.





THY, yeni uçaklarını tanıttı



THY, fuarda Airbus'ten önceki gün teslim aldığı A330-300 yolcu uçağı ve A380F kargo uçağını katılımcılara tanıttı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, tanıtımda yaptığı konuşmada, THY'nın yükselen Türkiye'nin yıldızı olmaya devam ettiğini söyledi.





2003 yılında göreve geldiklerinde yaptıkları ilk işin THY'nin potansiyelini artırmak olduğunu ve bu doğrultuda 61 yolcu uçağı sipariş ederek ülke tarihinin en büyük uçak alımını gerçekleştirdiklerini kaydetti. THY'nın, 4 adet A310 kargo uçağına, A330-200'ü ilave ettiklerini bildiren Topçu, götürülen kargonun yüzde 55'inin transit olarak taşındığını ifade etti.





Topçu, kargo taşımacılığında İstanbul'un önemli bir potansiyeli bulunduğunu belirterek, bu potansiyelin, ancak yüzde 20'sini kullanabildiklerini vurguladı. Yurt dışındaki uçuş noktalarının saysının 123 olduğunu ve bunun yıl sonuna kadar 135'e ulaşacağını dile getiren Topçu, Avustralya dışındaki bütün noktalara uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi. THY Müdürü Kotil de yeni alınan A330-200 kargo uçağının 70 ton taşıma kapasitesine ve 7 bin 500 kilometre menzile sahip olduğunu, A330-300 yolcu uçağının da 289 koltuk kapasiteli olduğunu ve 10 bin 800 kilometre mesafeye kadar uçabildiğini ifade etti. Kotil, 2009 yılında kargo taşımacılığının yüzde 20 artışla 234 bin ton olarak gerçekleştiğini, 2010 yılının ilk 6 ayında ise yaklaşık yüzde 50 artış katedildiğini, THY'nin Avrupa'nın en büyük 9. taşıma şirketi olduğunu aktardı.





Temel Kotil, 2000 yılında 12 milyon olan yolcu sayısını bu yılın sonunda 31 milyona, 2012 yılında ise 40 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini, 2000 yılında 69 uçağa sahip THY filosunun, 145'e ulaştığını, 3 yıl içerisinde ise 200 uçaklı bir filoya sahip olmayı amaçladıklarını anlattı. Airbus Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Chris Buckley ise THY ile 30 yıldır iş yaptıklarını, THY'de şu anda 73 Airbus uçağının bulunduğunu belirtti. Yapılan konuşmalardan sonra davetliler, THY'nin yeni aldığı uçakları gezdi.



