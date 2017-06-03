Dünyanın en büyük uçağı göründü

Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch hangarından çıkarıldı. Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dev uçak, uzaya gönderilecek roketleri atmosferin üst katmanlarına taşıyacak.

Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch hangarından çıkarıldı.

Uçağın kanat açıklığı tam 117 metre.

226 ton ağırlığındaki dev uçak, 250 ton yük taşıma kapasitesine sahip.

Mohavi Çölü'nde özel bir hangarda üretilen uçak tam 6 jet motoruna sahip.

İkiz gövdesi ve kokpitleriyle bilimkurgu filmlerinden çıkmışa benzeyen uçağın uzay araştırmalarındaki maliyeti büyük oranda düşürmesi bekleniyor.

Dev uçak testlerin tamamlanmasının ardından 2019 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirecek.