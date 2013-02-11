Dünyanın en büyük timsahı öldü

Filipinler'de yaşayan dünyanın en büyük tuzlu su timsahı öldü. 6 metre 17 santimetre boyunda olan timsah 1 ton ağırlığında.

Ülkenin güneyindeki Agusan del Sur eyaletine bağlı Bunawan kenti belediye başkanı Edwin Cox Elorde, timsahın eko-turizm parkındaki kafesinde karnı şiş halde ters döndüğünü, hayvanın birkaç saat sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.

Guinness Dünya Rekorları'nın geçen yıl en büyük tuzlu su timsahı olarak ilan ettiği timsah, 2011 yılında yakalanana kadar ölümcül saldırılardan sorumlu tutuldu.