Dünyanın en büyük ticari müzik fuarı The NAMM Anaheim’da devam ediyor

Dünyanın en büyük ticari müzik fuarı The NAMM (The National Association of Music Merchants) Anaheim’da devam ediyor. Ticari amaçlı ve halka açık olmayan bu fuar, katılımcılar için bir prestij.

Her yıl ocak ayında düzenlenen etkinlik, perşembe günü başladı, pazar günü son bulacak. 100 bin’e yakın üyenin katıldığı fuar, bu yıl da renkli geçiyor. Müzik endüstrisinde göze çarpan çok sayıda yeni marka, müzik enstrümanı, ses sistemi ve müzikle ilgili uygulamalar bu fuarda sergileniyor. The NAMM Başkanı Joe Lamond, bu fuarı müzik endüstrisinde aklınıza gelecek her geleneksel ve yüksek teknolojinin uyum içinde olduğu bir adres olarak nitelendiriyor.

Her akşam saat altıda standlar kapanıyor, katılımcılar gecenin ilerleyen saatlerine kadar konserleri takip edebiliyor.

The NAMM’de, Türkiye, zilleri ile temsil ediliyor. İki yıl önce konuştuğumuz firma sahipleri, Türkiye’nin reklamını yaptıklarını duyurmuşlardı.

Iron Maiden’in Davulcusu Nico McBrain gibi çok sayıda ünlü isme rastlayabileceğiniz fuardan birkaç kare şöyle: