Dünyanın en büyük teleskobunun inşası başladı

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO), dünyanın en büyük optik teleskopunun inşası için düğmeye bastı. E-ELT adı verilen teleskopun inşa edileceği Cerro Armazones dağını 18 metre kısaltacak tıraşlama işlemi başladı.

ESO, dünyanın en büyük optik teleskopunun inşası için Şili'nin kuzeyindeki Cerro Armazones dağının tepesini tıraşlamaya başladı. Binlerce ton dinamit kullanılarak gerçekleştirilen patlamaların ardından, 3000 metrelik dağın 18 metre kısalması bekleniyor.

Cerro Armazones dağının tepesinde yeterli alanın açılmasının ardından, 2700 tonluk dev teleskopun inşasına başlanacak. E-ELT teleskopu, 798 parçadan oluşacak ve 39 metre genişliğe ulaşacak. Bir futbol sahasının yarısı büyüklüğünde kubbenin üzerini örteceği teleskop, insan gözünden 100 milyon kat daha fazla ışık algılayabilecek. ESO, teleskopun en gelişmiş örneklerinden de en az 15 kat daha fazla görünür ışık yakalayabileceğini ifade etti.

E-ELT'nin tamamlanmasının ardından, Hawaii'deki Mauna Kea yanardağı yakınında bulunan ve iki 10 metrelik teleskoptan oluşan W. M. Keck Gözlemevi, en büyük teleskop unvanını kaptırmış olacak. E-ELT projesi üzerinde çalışan bilim insanı Joe Liske, '2006'dan bu yana üzerinde çalıştıkları projenin hayata geçmiş olmasından büyük mutluluk duyduğunu' söyledi.

Teleskop ağı genişliyor

İlk adımları yavaş yavaş atılan E-ELT'nin 2020'li yıllarına başında faaliyete geçmesi bekleniyor. Genişleyen evrenin bu bugüne kadar hiç elde edilmemiş detayda görüntülerini sunması beklenen E-ELT, ilk galaksilerin düzeninden sırrı hala çözülemeyen karanlık maddeye kadar birçok alanda bilgiler sunacak.

14 Avrupa ülkesinin yanı sıra Brezilya'nın üyesi olduğu ESO, E-ELT için resmi onayı 2012'de vermişti. Teleskopun proje çalışmaları ise 10 yıl öncesinden başlamıştı.

ESO’nun toplam 15 tesisi, Şili’nin Atacama Çölü’ndeki üç dağ zirvesine yayılmış durumda. Yılın 330 günü bulutlardan arınmış bir gökyüzüne sahip olan Atacama, derin uzayı gözlemlemek için Dünya’daki en iyi yeri temsil ediyor.

E-ELT, bugün Çok Büyük Teleskop'un (VLT) yer aldığı Paranal Gözlemevi'ndne sadece 20 kilometre mesafede yer alacak. VLT, 8.2 metrelik dört ayrı teleskoptan oluşuyor.

Kaynak: Livescience