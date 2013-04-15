Dünyanın en büyük teleskobu Hawaii'ye kurulacak

ABD’nin Hawaii eyaletindeki Mauna Kea yanardağı zirvesine 30 metre uzunluğunda dünyanın en büyük teleskobu kurulacak

California ve Kanada Üniversitesi tarafından planlanan projenin devlet organı Arazi ve Doğal Kaynaklar Yönetim Kurulu'nun onayından geçtiği, dev teleskobun maliyetinin yaklaşık bir milyar doları bulacağı belirtildi.

Astronomlar, dev teleskop sayesinde güneşin dışındaki yıldızların yörüngesinde bulunan gezegenleri izleyebilecek ve yaklaşık 13 milyar ışık yılı uzaklıktaki evrenin ilk yıllarını inceleyebilecek. Ayrıca, yeni gezegenler ve oluşum halindeki yıldızlar da gözlemlenebilecek.

Teleskobun dilimli birincil aynasının boyutunun yaklaşık 30 metreyi bulacağı, günümüzde kullanılan en büyük diğer optik teleskoplardan 9 kat daha fazla alan hakkında veri toplayacağı ve görüntüsünün 3 kat daha keskin olacağı vurgulandı.