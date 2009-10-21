Dünyanın en büyük sualtı müzesi

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Meksika dünyanın en büyük su altı müzesini açmayı planlıyor. Cancun yakınında açılacak müzede 400 figün olacak. Dünyanın ilk su altı müzesini yaratmış olan Jason de Caires Taylor da projenin başında olacak.Karaib Denizi'nde hazırlanacak müze West Coast Ulusal Park'ta bulunan hasar görmüş mercan kayalıklarını korumak adına 400 heykel Yucatan Yarımadası'na yerleştirilecek. Kasımda yerleştirilmesinin bitmesi planlanan heykeller PH nötr bir yapıya sahip olacak ve böylece mercanlar ve deniz hayatı yaşamına hasar görmeden devam edebilecek. Büyümeye göre de heykellerin görünümleri zaman içinde değişiklik gösterecek.Yılda ortalama 300 bin ziyaretçi Karaib Denizi'ni keşfetmeye geliyor ama bu ziyaretleri denizdeki canlıların doğal hayatına zarar veriyor. West Coast ulusal Parkı Müdürü Jamie Gonzalez "Eğer mercanların yakınına dalarlarsa, çok tecrübeli olmayan dalgıçlar yüzerken ya da oksijen tanklarıyla mercanlara çarpabiliyor. Burası park ilan edilmeden önce bazı ziyaretçiler mercan kayalıklarına tırmanıyordu ve hatta onları kırıyordu" dedi.Gonzalez bu yeni müze sayesinde mercanların doğal hayatına devam edebileceğine inanıyor. Küresel ısınmaya da dikkat çeken Gonzalez, "Mercanlar daha güçlü hale gelince, fırtınalara karşı da daha dayanıklı hale gelecekler" yorumunda bulundu.