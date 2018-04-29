Dünyanın en büyük Star Wars koleksiyonerinden çalınan parçalar için yardım çağrısı

Dünyanın en büyük Star Wars koleksiyonuna sahip olan Steve Sansweet, koleksiyonundan çalınan 200 bin dolar değerindeki en az 100 parça için internetten yardım çağrısında bulundu.

ABD'nin California eyaletinde bulunan ve kâr amacı gütmeyen Rancho Obi-Wan Müzesi'nin sahibi olan Sansweet'in koleksiyonundan 2015 ve 2016 yılları arasında değerli parçaların çalındığı ortaya çıktı.

Hırsızın ise Sansweet'in arkadaşı olan koleksiyoner Carl Edward Cunningham olduğu düşünülüyor.

Mart ayında hırsızlıktan hüküm giyen Cunningham ile 20 yıldır arkadaş olan Sansweet, bu durumdan ötürü büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi:

"Carl'ı yıllardır tanırım, onu iyi ve güvenilir bir arkadaş olarak bilirdim."

2015 yılında Star Wars koleksiyonuna ait 93 bin 260 parça ile Guinnes rekorlar kitabına giren Sansweet'in çağrısına filmin ünlü oyuncuları da kayıtsız kalmadı.

Sansweet'in çalınan parçalarının bulunması için internetten yardım istemesi üzerine Luke Skywalker'ı canlandıran oyuncu Mark Hamill ile Chewbacca'yı oynayan Peter Mayhew, attıkları tweetler ile çağrının kamuya yansıması adına destek oldu.