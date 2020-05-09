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Dünya
BBC Türkçe

Dünyanın en büyük stadyumlarından Maracana, Koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor

09 Mayıs 2020 23:20

Brezilya’daki dünyanın en meşhur stadyumlarından Maracana, geçici olarak koronavirüs hastalarının tedavi göreceği bir hastaneye dönüştürülüyor.

Zemine yerleştirilen geçici bir yapıyla bölmelere ayrılan stadyuma, gelecek hafta sonuna kadar 400 yatak konulacak.

Rio’da, biri Olimpik Park’ta olmak üzere buna benzer iki geçici hastane daha açılıyor.

Brezilya, dünyada koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. 147 binin üzerinde vaka tespit edilen ülkede bugüne kadar 10 bin 37 Covid-19 kaynaklı ölüm bildirildi.

Lancet isimli tıp dergisi, Mart ayından bu yana önlem alınması çağrılarını eleştiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun bu konuyla ilgili politikasını çok keskin bir şekilde değiştirmesi gerektiğini ele alan bir makale yayımladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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