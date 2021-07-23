Dünyanın en büyük spor şöleni Koronavirüs gölgesinde: Tokyo Olimpiyatları açılış töreni, hayatını kaybedenleri anarak başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın açılış töreni başladı. Açılış töreninin başlangıcında Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştiriliyor. Organizasyonun açılış töreni başladı.

Olimpiyatlar için inşa edilen 1.5 milyar dolarlık stadyum, 70 bin kişiyi ağırlayabiliyor ancak Koronavirüs nedeniyle dev etkinlik neredeyse seyircisiz bir şekilde gerçekleşiyor. Sporcuların yanı sıra yalnızca 950 davetli açılışa katılabildi.

Açılış töreni başlarken stadyumda dev bir Japonya bayrağı açıldı. Bayrağın ardından Japonya Milli Marşı okundu ve ardından Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.