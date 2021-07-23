Dünyanın en büyük spor şöleni başlıyor

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek.

"Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı yarın TSİ ile saat 14:00'te Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapılacak. 8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak.

Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek.

Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı Trt Spor ve Trt Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.

Türkiye'den 108 sporcu katılacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek.

Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak.

Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.

Türk bayrağını en genç sporcular taşıyacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak.

Organizasyonda 200 metre sırtüstünde havuza girecek 18 yaşındaki Berke Saka ile 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek 16 yaşındaki MerveTuncel, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak.

Önceki olimpiyatlarda 1 kişi tarafından taşınan bayrak, bu yıl cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için birer erkek ve kadın sporcuya emanet edilecek.

Olimpiyat heyecanı 41 farklı merkezde yaşanacak

Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlara ev sahipliği yapacak.

Açılış ve kapanış törenlerinin yapılacağı Olimpiyat Stadı aynı zamanda atletizm ve futbola da ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl ertelenmişti

Geçen yıl yapılması gereken Tokyo 2020, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.

Uzun süre yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu olan oyunların, 2021 yılında yapılması yönünde karar alınmıştı.

İlk kez seyircisiz yapılacak

Tokyo 2020, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek.

Covid-19 nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), oyunlara yurt dışı seyirci kabul edilmemesi yönünde karar almıştı.

Organizasyon Komitesi, Tokyo Valiliği, Japonya hükümeti ile IOC üyeleri arasında yapılan toplantının ardından Japonya içinde de seyircinin alınmamasına karar verildi.

Müsabakalar sırasında geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektlerinin kullanılacağı açıklanmıştı.

4 branşta sporcular ilk kez yarışacak

Tokyo 2020'de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek.

Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü Tokyo 2020 programında ilk kez yer alacak. En son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol/softbol ise yeniden oyunlara dahil edildi.

Maskotu öğrenciler belirledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın maskotu okul çağındaki çocuklar tarafından seçildi.

Oyunları maskotu, Tokyo'da 16 bin 769 okul ve 205 bin 755 sınıfın katılımıyla 3 farklı set oylandı. Oylama, Tokyo okullarının geleninde bulunan "Hazır ol" isimli bir eğitim programı üzerinden gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınıflarda konuyla alakalı tartışarak bir karara vardı.

Birinci gelen set, toplamda 109 bin ol aldı.

Maskotun ismi: "Gelecek" ve "Sonsuzluk"

Oyunların maskotunun ismi, Japonca'da "Gelecek" anlamına gelen "Mirai" ve "Sonsuzluk" anlamına gelen "Towa" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluştu.

"Miraitowa" olarak belirlenen isim, tüm insanlığın kalbinde bulunan geleceğe karşı duyulan sonsuz umudu temsil ediyor.

Olimpik madalyalar

Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda verilecek madalyalar, geri dönüşüm sayesinde üretildi.

Madalyalar, 60 milimetre çapında ve 3 milimetre kalınlığında hazırlandı. 1928 yılından bu yana bir yüzünde İtalyan sanatçı Gassoili tarafından çizilen, elinde çelenk tutan "Zafer Tanrıçası Nike"nin kabartması yer alıyor. Madalyanın arka yüzünde ise olimpiyatı düzenleyen ülkenin amblemi bulunuyor.

Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Düzenleme Komitesi, Tokyo 2020'de madalyaları üretmek için ülkenin her yanında "Tokyo 2020 Madalya Projesi" adı altında bir dönüşüm hareketi başlattı.

Nisan 2017 ile Mart 2019 arasındaki 2 yılda yaklaşık altın, gümüş ve bronz madalya üretmek için gereken metaller, insanlardan gelen küçük elektronik cihazlardan elde edildi.

Olimpiyat ve paralimpik oyunlarda verilecek her madalya geri dönüştürülmüş metallerden yapıldı. Japonya, küçük tüketicilerin katıldığı bu elektroniklerin geri dönüştürülmesi projesinin çevre dostu ve sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunma çabalarının Tokyo 2020 Oyunları'nın ülkelerine bir mirası olacağını umuyor.

36 branşta toplam 339 altın madalya mücadelesi

Tokyo 2020'de 36 branşta 339 altın madalya mücadelesi yapılacak.

206 ülkeden 11 binin üzerinde sporcu, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, futbol, golf, güreş, halter, hentbol, hokey, judo, kano, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, plaj voleybolu, ragbi, su topu, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, yelken, yüzme, beyzbol/softbol, dalga sörfü, 3x3 basketbol, karate, kaykay ve sportif tırmanış branşlarında mücadele edecek.

En çok madalya atletizmde dağıtılacak

Verilecek 339 madalyadan en fazla payı atletizm branşı alacak.

Erkeklerde 166, kadınlarda 155, karışık takımlarda ise 18 altın madalya sahibini bulacak. Atletizmde, erkeklerde 24, kadınlar 23 ve karışıkta 1 olmak üzere toplamda 48 altın madalya dağıtılacak.

Atletizmi 35 altın madalyayla yüzme takip edecek.