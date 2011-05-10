-DÜNYANIN EN BÜYÜK SİNEMA PERDESİ BATUM'A KURULACAK BATUM (A.A) - 10.05.2011 - Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyetinin başkenti Batum'a 40 metre genişliğinde, 22.5 metre boyunda, dünyanın en büyük sinema perdesini kurmak isteyen İzmir Sinema Derneği, Başbakan Levan Varshalomidze'ye proje sundu. Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı'nda Varshalomidze ile görüşen İzmir Sinema Derneği Başkanı Kayhan Kırmızıgül, AA muhabirinin de katıldığı toplantıda projeyi anlattı. Batum'un dünyada ''kültür-sanat şehri'' olarak bilinmek, bu yönüyle marka şehir olmak konusunda iddiaya sahip olduğuna dikkati çeken Kırmızıgül, buna iddialı bir projeyle destek vermek istediklerini belirtti. Kırmızıgül, ''Dünyanın En Büyük Perdesine Sahip Açık Hava Sineması Projesi''nin, kentin bilinirliğini kısa sürede artıracağını vurgulayarak, ''Batum dünyanın her tarafından bilinen bir kent olmak istiyor. 'Dünyanın en büyük sinema perdesine sahip kent' unvanı tanıtım açısından dikkati çekici bir unsur olacak'' dedi. -8 KATLI APARTMAN YÜKSEKLİĞİNDE- Kırmızıgül, Batum'da kurulması planlanan perdenin 40 metre genişlikte, 22.5 metre yükseklikte olacağını kaydetti. Yüksekliği 8 katlı bir apartman boyundaki perdede, 4 hafta sürecek sinema festivali düzenlemek istediklerini söyleyen Kırmızıgül, şöyle konuştu: ''Dünyaca ünlü filmlerin galaları olacak. Dünyaca ünlü yönetmen ve oyuncuları Batum'da buluşturacağız. Sergiler, sunumlar da yapılacak. Dünyanın en büyük perdesine sahip festival olacak. Ve Batum bu şekilde tanınacak, 'dünyanın en büyük perdesine sahip kent'. Projeyle dünyanın en büyük açık hava perdesine sahip en büyük açık hava sinema etkinliğini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Uluslararası sinemada önemli bir yer edinecektir, bütün sinema dünyası bu olaya odaklanacaktır.'' Kayhan Kırmızıgül, sinema dünyasının odaklanacağı etkinlikte Türk Sineması için de özel bir program düşündüklerini ifade ederek, ''Ünlü Türk yönetmenlerinin filmlerini burada en büyük açık hava perdesine sahip yerde insanlarla buluşturacağız'' diye konuştu. -BAŞBAKAN VARSHALOMİDZE- Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Levan Varshalomidze de Batum'da dünyanın gözünü Batum'a çevirecek bir etkinlik yapılmasından memnuniyet duyacaklarını ifade ederek, perdenin kurulabileceği alanla ilgili fikirlerini Kırmızıgül'e anlattı. Kırmızıgül'e festivalin bu ayın sonuna yetişip yetişmeyeceğini soran Varshalomidze, az bir zaman kaldığı cevabı üzerine festivalin Eylül ayı sonuna doğru gerçekleştirilebileceğini kaydederek, ''Projenin detaylarını görüşelim. Tekrar buluşup, detaylar üzerinde konuşalım'' dedi.