Dünyanın en büyük seçimleri başladı



İlk Hintli seçmenler yerel saatle 8:30 civarında seçim merkezlerine gelerek oy kullandı.

814 milyon seçmenin yer aldığı Hindistan'daki seçimler sadece ülkenin değil dünyanın da en büyük seçimleri olarak nitelendiriliyor.

Seçimler 12 Mart'a kadar dokuz aşamada gerçekleşecek. Yetkililer, aksi takdirde 930 bin seçim merkezini idare edip korumanın bir günden mümkün olamayacağını belirtiyor.

Ülkede seçim kampanyaları, düşük büyüme oranları, yolsuzluk ve dini huzursuzluklara odaklanmıştı.

Seçmenin Nehru-Gandhi hanedanlığı tarafından yönetilen ve uzun süredir Hindistan'ın en doğal hükümet partisi olarak görülen iktidardaki Kongre Partisi'ni cezalandıracağı yorumları yapılıyor.

Yolsuzluk ve sadece Delhi'deki elit kesimle ilgilenmekle suçlanan Kongre Partisi, kendini refah dağılımına adadığını belirtiyor.

Muhalefetteki Bharatiya Janata (BJP) daha çok iş çevrelerine yakınlığı ve ekonomik gelişmeyi ön plana alan duruşu ile biliniyor.

Başbakan adayı Rahul Gandhi olan Kongre Partisi, milliyetçi BJP'yi dini nefreti körüklemekle suçluyor. Indira Gandhi'nin torunu olan Rahul Gandhi, “Bu insanlar (BJP) nereye giderse çatışma çıkarıyor. Hinduları ve Müslümanları birbirine karşı kışkırtıyor” şeklinde konuştu.