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Ekonomi

Petrol devi fiyatlara 'dur' diyecek

Suudi Arabistan'ın bu çerçevede ABD'ye olan petrol ihracatını artırabileceği ve üretimi artırmaya yönelik girişmlerde bulunabileceği belirtiliyor

20 Mart 2012 13:57

 

 
T24 - Suudi Arabistan hükümeti, hem tek başına hem de diğer ülkelerle petrol fiyatlarının daha makul seviyelere çekilebilmesi için çalışma yürüteceğini açıkladı.
 
ntvmsnbc'nin haberine göre; dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan, küresel enerji piyasalarını yatıştırmak için adımlar atmaya hazırlanıyor.
 
Suudi Arabistan hükümeti, ülke olarak hem tek başına hem de diğer ülkelerle petrol fiyatlarının daha makul seviyelere çekilebilmesi için çalışma yürüteceğini belirtti
 
Petrol fiyatları küresel toparlanma umutları ve İran'la ilgili gelişmelerle yükselişe geçti. Fiyatlar bu ay 128 dolara kadar yükseldi. Petrol şu anda 125 dolar civarında seyretmeye devam ediyor.
 
İyileşme umutları, artan taleple birlikte petrol fiyatlarını yükseltirken, toparlanma önünde de engel oluşturuyor. 

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