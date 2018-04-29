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BBC Türkçe

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan güneş enerjisine 200 milyar dolar yatırıyor

Suudi Arabistan hükümeti ve Japon SoftBank arasında imzalanan 200 milyar dolarlık yatırım anlaşmasıyla dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisi kurulacak. Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman yatırım kararını "İnsanlık tarihinde büyük bir adı

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan hükümeti ve Japon SoftBank arasında imzalanan 200 milyar dolarlık yatırım anlaşmasıyla dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisi kurulacak.

ABD'de temaslarda bulunan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ve SoftBank'ın kurucusu Masayoşi Son, düzenledikleri basın toplantısında projeyi duyurdu.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumunda bulunan Suudi Arabistan, ülke ekonomisinin petrole olan bağımlılığını azaltmak adına girişimlerde bulunuyor.

Güneş enerjisi yatırımının da bu yönde atılmış bir adım olduğu ifade ediliyor.

Proje, 200 gigawatt kapasiteli bir güneş enerjisi tarlasının kurulmasını öngörüyor. Bu oran, 100 gigawatt kapasiteli kurulu güneş enerjisi gücü bulunan Çin'in iki katı düzeyinde.

Projenin önemli bir adım olduğunu söyleyen Prens Muhammed, "İnsanlık tarihi için büyük bir adım. İddialı ve riskli bir proje. Umarız başarıya ulaştırırız" diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın planladığı dev güneş enerjisi projesi hayata geçerse, krallığın elektrik üretimini üç kat artırması olası.

2016 itibarıyla Suudi Arabistan'ın elektrik üretimi 77 gibawatt düzeyindeydi. Bu üretimin üçte ikisi doğalgaz ile, kalan üçte birlik kısmı da petrol ile sağlanıyor.

SoftBank kurucusu Masayoşi Son, projenin 100.000 kişiye iş imkânı yaratacağını ifade etti.

Son, "Suudi Arabistan'ın muhteşem bir güneşi var. Paneller için geniş araziler ve harika mühendisler de mevcut. Ama en önemlisi takdir edilesi bir vizyon var" diye konuştu.

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