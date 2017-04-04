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Yaşam

Dünyanın en büyük pembe elması rekor fiyata satıldı

Elmasın kesilmesi ve cilalanması 2 yıl sürdü

04 Nisan 2017 20:38

"Pembe Yıldız" olarak bilinen 59.60 karatlık nadir bir elmas, Hong Kong'da düzenlenen açık artırmada 71 milyon dolara satıldı.

Dünyanın en büyük pembe elması, bir müzayedede satılan en değerli taş oldu.

Elması, Hong Kong'daki bir mücevher mağazası satın aldı.

Sotheby's müzayede şirketi, açık artırmanın 5 dakika sürdüğünü açıkladı.

Aynı elmas 2013'te Cenevre'de 83 milyon dolara satılmış ancak alıcı parayı ödeyememişti.

En pahalı elmas rekoru, geçen yıl Mayıs ayında 50 milyon dolara satılan "Oppenheimer Blue" adlı taşa aitti.

İşlenmemiş haldeyken 132.5 karat olan Pembe Yıldız, De Beers tarafından 1999'da Afrika'daki bir madende bulunmuştu.

Elmasın kesilmesi ve cilalanması 2 yıl sürmüştü.

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