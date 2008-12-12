Dünyanın en büyük patatesi

Lübnan'ın güneyinde yaşayan 56 yaşındaki çiftçi Khalil Semhat, tarlasında bulduğu tam 11 kilo ağırlığındaki patatesle dünyanın en ağır patatesi unvanını kazanmak istiyor.



Çiftçi Khalil Semhat, Sur bölgesinde bulduğu patatesin 11,3 kilo ağırlığında olduğunu belirterek, "Çocukluğumdan beri toprakla uğraşıyorum, ilk kez böyle bir şeye rastladım" açıklamasında bulundu.



Hiçbir kimyasal madde kullanmadığını söyleyen Semhat, üç insan başı büyüklüğündeki patatesi taşımak için bir arkadaşından yardım istediğinianlattı.



Semhat, Guiness Rekorlar Kitabına girebilmek için başvuru yapma niyetinde olduğunu da ifade etti.



Patatesi yetiştiren çiftçi Khalil Semhat, objektiflere patatesiyle poz verirken Guiness rekorlar kitabına girebilmek için çok yol kat ettiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Guinness Rekorlar Kitabı'nda, 3,5 kilo ağırlığındaki patatesiyle Britanyalı K Sloan'in patatesi dünyanın en ağır patasei olarak geçiyordu.

