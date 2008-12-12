T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dünyanın en büyük patatesi

Lübnan'da bir çiftçi, 11 kilo ağırlığındaki patatesle dünyanın en ağır patatesi unvanını kazanmak istiyor.

12 Aralık 2008 02:00

Lübnan'ın güneyinde yaşayan 56 yaşındaki çiftçi Khalil Semhat, tarlasında bulduğu tam 11 kilo ağırlığındaki patatesle dünyanın en ağır patatesi unvanını kazanmak istiyor.

Çiftçi Khalil Semhat, Sur bölgesinde bulduğu patatesin 11,3 kilo ağırlığında olduğunu belirterek, "Çocukluğumdan beri toprakla uğraşıyorum, ilk kez böyle bir şeye rastladım" açıklamasında bulundu.

Hiçbir kimyasal madde kullanmadığını söyleyen Semhat, üç insan başı büyüklüğündeki patatesi taşımak için bir arkadaşından yardım istediğinianlattı.

Semhat, Guiness Rekorlar Kitabına girebilmek için başvuru yapma niyetinde olduğunu da ifade etti.

Patatesi yetiştiren çiftçi Khalil Semhat, objektiflere patatesiyle poz verirken Guiness rekorlar kitabına girebilmek için çok yol kat ettiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Guinness Rekorlar Kitabı'nda, 3,5 kilo ağırlığındaki patatesiyle Britanyalı K Sloan'in patatesi dünyanın en ağır patasei olarak geçiyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24