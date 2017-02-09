Dünyanın en büyük mülteci kampı mahkeme kararıyla açık kalacak

Kenya'da Yüksek Mahkeme, hükümetin 260 bin Somalili mültecinin kaldığı Dadaab kampının kapatılmasına yönelik kararını iptal etti. Kenya hükümeti, Eş Şebab örgütünün saldırılarını bu kampta planladığını iddia etmişti.

Yüksek Mahkeme ise hükümetin "ölçüsüz ve zalim" kararının anayasaya ve mültecileri koruyan uluslararası anlaşmalara aykırı olduğuna hükmetti.

Yargıç John Mativo, "Hükümetin özellikle Somalili mültecileri hedef alması yasa dışı ve ayrımcı" dedi.

Somali'den kaçanların kaldığı Dadaab mülteci kampı, 1991'de kurulmuştu.

Kenya hükümeti geçen yıl güvenlik nedeniyle kampın kapatılacağını açıklamıştı.

Karar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin talebi üzerine altı ay uygulanmamıştı.

BBC Kenya muhabiri Nancy Kacungira, hükümetin kararı temyize götürebileceğini aktardı.

Ancak Kacungira, hükümetin mahkeme kararı sonrası kampın işleyişinin normale dönmesine yönelik bazı düzenlemeler yapması gerektiğini söylüyor.

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) ise mahkemenin kararını sevinçle karşıladı.

Örgütün Kenya'daki yetkilisi Muthoni Wanyeki, "Bugün çeyrek milyon mülteci için tarihi bir gün. Bu insanlar Somali'ye geri dönmeye zorlandıkları takdirde insan hakları ciddi ölçüde risk altında olacaktı" dedi.