Dünyanın en büyük mimarlık firmasının kurucusu Art Gensler hayatını kaybetti

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San Francisco'da kurduğu iç mimarlık şirketini dünyanın en büyük mimarlık firması haline getiren Art Gensler, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Çin'in en uzun gökdeleninden San Francisco'nun havalimanı terminallerine birçok ironik binada imzası bulunan Gensler'ın uzun süredir mücadele verdiği bir hastalık nedeniyle California'daki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Ailesinden yapılan açıklamada Gensler'a 18 ay önce teşhis konulmasına rağmen hala her gün programının dolu olduğunu ifade etti. Gensler'ın 1965'de kurduğu firmanın bugün dünyada 50 ofisi bulunuyor.