Dünyanın en büyük memelisi karaya vurdu

Mavi balinaların kıyıdan çok uzakta ve denizin derinliklerinde yaşadıkları için kıyıya vurmalarının çok nadir olduğunu ifade eden bilim adamları bu balinanın muhtemelen bir geminin çarpması sonucu karaya vurmuş olabileceğini belirtiyor. Bu ender rastlanan olayı fırsata çevirmeyi ihmal etmeyen California Üniversitesi öğrencileri ise dev balinayı hayretler içerisinde inceledi.Sayıları binlerle sınırlı olan mavi balinalar dünyanın en büyük memeli hayvanları olarak biliniyor.