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Çevre

Dünyanın en büyük memelisi karaya vurdu

Yaklaşık 21 metre uzunluğundaki mavi balina ABD’nin Kuzey California sahillerinde karaya vurdu.

23 Ekim 2009 03:00

ABD’nin Kuzey California sahillerinde kıyıya vuran yaklaşık 21 metre uzunluğundaki mavi balina karaya vurdu.



Mavi balinaların kıyıdan çok uzakta ve denizin derinliklerinde yaşadıkları için kıyıya vurmalarının çok nadir olduğunu ifade eden bilim adamları bu balinanın muhtemelen bir geminin çarpması sonucu karaya vurmuş olabileceğini belirtiyor. Bu ender rastlanan olayı fırsata çevirmeyi ihmal etmeyen California Üniversitesi öğrencileri ise dev balinayı hayretler içerisinde inceledi.
Sayıları binlerle sınırlı olan mavi balinalar dünyanın en büyük memeli hayvanları olarak biliniyor.

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