Dünyanın en büyük mavi elması 57.5 milyon dolara satıldı

De Beers Cullinan Blue isimli devasa mavi elmas 57.5 milyon dalara fiyata satıldı.

Müzayede evi Sotheby’s’in Hong Kong’taki şubesinde düzenlenen açık artırmada 15.10 karatlık elmas 57.5 milyon dolara alıcı buldu. 8 dakikalık açık artırma yarışında dört alıcının kıyasıya mücadele ettiği belirtildi.

Şirket, açık artırma usulüyle satılan dünyanın en büyük mavi elmasını kimin satın aldığını açıklamadı. Elması satın alan kişinin telefon üzerinden bağlandığı ve salonda bizzat bulunmadığı belirtilirken son anda 48 milyon dolarlık teklifi artırarak açık artırmayı kazandığı belirtildi.

Güney Afrika’daki Cullinan madeninde 2021 yılında bulunan ve çok nadir olduğu açıklanan değerli taşın renginin çok nadir olduğu belirtildi. Sotheby’s tarihte sadece 10 karatın üzerinde 5 elmas satıldığını ve bunlardan hiçbirinin 15 karatı geçmediğini duyurdu.

Satılan değerli taşın 57.471.960 dolara alıcı bulduğu belirtilirken dünyanın en değerli elması 14.62 karatlık Oppenheimer Blue isimli elmastı. Bu elmas De Beers Cullinan’dan sadece 70 bin dolar daha pahalıya alıcı buldu. O elmas, 57 milyon 541 bin 779 dolara satılmıştı.