Dünyanın en büyük mandırası

Beton, çelik ve cam dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riad'ın çehresini oluşturuyor.

Develer, bir süre öncesine kadar ülkenin en sevilen taşıma aracı olarak kullanılıyordu. Suudi Arabistan uçsuz bucaksız çöllerden geçilmiyor... Ancak istisnalar da var:

El Safi, çölün ortasında kurulmuş bir mandıra... Önce işletmedeki bölümleri geziyoruz... Yerde su, duvarlarda su, havada su...

Suudi Arabistan'da her şey dünyanın geri kalanına kıyasla biraz daha büyük. Tesiste yüzlerce Alman Holştayn ineği aynı anda sağılıyor.

Muhammed Aşur: "Yedi bölümün her birinde 30 ila 40 kişi istihdam ediliyor; yani toplamda 250 kişi. Tesis 22 saat boyunca açık; sadece namaz ve öğün aralarında mola veriyoruz."

Çölden gelen süt

Çölden gelen süt; hayvan yemi dünyanın her yerinden temin ediliyor; ABD'den mısır gevreği ithal ediliyor.

Farklı, renkli malzemeler daha sonra bilim insanlarının da eşlik ettiği bir ekip tarafından ideal yeme dönüştürülüyor... Devasa inkelerden bu sayede en yüksek verimin alınması amaçlanıyor.

Hiçbir şey tesadüfe bırakılmıyor; birkaç gün yem gelmese veya su olmasa buradaki hayvanların çoğu ölür.

El Safi Yöneticisi Tarık El Şuveymi: "50 bin ineğimiz var; yem olarak kullandığımız bitkileri 1 hektarlık bir alana ekiyoruz. Günlük süt üretimimiz 800 bin litre. Yani inek başına günde 41 litre."

Baş döndürücü üretim

Suudi Arabistan için tipik olan bu ahır 500 metre uzunluğunda ve bin 500 ineği barındırıyor. İnanılması güç, ama doğru..

Burada günde dört kez temizlik yapılıyor; üretim ise baş döndürücü... Günde 1 milyon litre süt üretimi.. Açık ara farkla dünyanın en büyük mandırasındayız. Mandıra Guiness rekorlar kitabına da girmiş.

Hava sıcaklığı 27 dereceyi geçtiğinde otomatik olarak soğutucu duş devreye giriyor; aksi takdirde hayvanların çoğu kalp krizi geçirerek ölebilir. Hele ki sıcaklığın 50 dereceye kadar yükseldiği yaz aylarında bu soğutucu sistemi 24 saat çalışıyor.

İneklerin kulağında çip

Dünyanın en büyük mandırasının Suudi Arabistan'da kurulacağını kim düşünebilirdi ki? 50 bin inekten her birinin kulağında bir çip bulunuyor. Yöneticiler, her ineğin kaç litre süt verdiğini damlası damlasına biliyor. Her gün, her hafta ve her ay... En fazla süt veren inekten günlük 70 litre süt alınıyor. Kitlesel hayvancılık kavramı burada bambaşka bir anlama bürünüyor.

Yedi bölümden her birinde bir dana bölümü bulunuyor: Normal koşullarda her gün en az 60 dana dünyaya geliyor.

Tesisteki su tüketimi ise dudak uçuklatıyor. Bir litre çöl sütü üretebilmek için 2 bin litre su harcanıyor. Pek gurur verici bir rekor olmasa gerek.