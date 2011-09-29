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Yaşam

Dünyanın en büyük mabedinin yapımı belgesel oluyor İSTANBUL (A.A)

29 Eylül 2011 14:30

-Dünyanın en büyük mabedinin yapımı belgesel oluyor İSTANBUL (A.A) - Şengül Oymak - Kabe'de 1 milyon kişinin aynı anda ibadet etmesini sağlayacak tavaf alanının genişletilmesini içeren projenin belgesel filmi yapılıyor. Dünya müslümanlarının hac ibadetini yerine getirdikleri Mekke'deki dev projenin belgeselini ise bir Türk çekiyor.  Yönetmen Koray Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgeselin adının ''Kutsal Mescid'in İnşası'' olduğunu kaydetti. Kabe'nin bütün Müslümanların yöneldiği bir merkez, kutsal bir mekan ve dünyadaki en eski ev olduğunu belirten Demir, ''Daha güvenli ve kolay ulaşım imkanları oluştuktan sonra Kabe'ye gelen insan sayısı da aynı oranda arttı. Ziyaretçi sayısının geçmişte hiç olmadığı kadar artması nedeniyle Mescidi Haram'da genişleme ihtiyacı hissedildi'' dedi. Mescidi Haram'ın daha önce 2 kez genişletildiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu: ''İlk radikal genişletilme çalışması 1950'lerde yapılmış. Şu anda yapılan 3. genişletme çalışmasıdır. Kral Abdullah Bin Abdülaziz tarafından yapılıyor. Bu projede, diğerlerinden çok daha farklı olarak, sadece bir genişlemeden değil, nesiller ötesine gidecek bir yapılanmadan bahsediyoruz. Sadece bir camiden değil, akıllı bir binadan bahsediyoruz. Bu genişleme, var olan 600 bin kişilik mescide, yaklaşık 1 milyon kişilik bir ek anlamına geliyor. Bu 10 futbol stadyumundan daha büyük bir genişleme demektir. Şu anki cami 600 bin kapasiteye sahip. Yine de dünyanın en büyük mabedi ama bu genişlemeyle birlikte neredeyse 2 milyon insanın birlikte sağlıklı ve rahat bir şekilde ibadet edebilecekleri bir alan haline geliyor.''

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