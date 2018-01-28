Dünyanın en büyük kripto para hırsızlığı: 660 milyon dolar

İstanbul, 28 Ocak (DHA) - Japonya’nın en büyük kripto para borsalarından olan Coincheck’in ağına sızan bilgisayar korsanları, bir sanal para hırsızlığı rekoru kırarak, 660 milyon dolar değerinde sanal para çaldılar.

Coincheck borsası tarafından yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının 660 milyon dolar değerinde bir vurgun yaptıkları ancak yatırımcıların kayıplarının karşılanacağı duyuruldu.

Coincheck, Cuma günü NEM adlı sanal para biriminin alım ve satım işlemlerini durdurarak, bilgisayar korsanlarının 58 milyar yen (660 milyon dolar) değerinde NEM çaldığını duyurmuştu.

Coincheck’ten bugün gelen açıklamaya göre, yatırımcılara 46.3 milyar yenlik (523 milyon dolar) bir geri ödeme yapılacak, ancak geri ödemenin ne zaman ve nasıl olacağı üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Coincheck Başkanı Koichiro Wada, düzenlediği basın toplantısında yatırımcılardan özür dileyerek, finansal yardıma ihtiyaç duyduklarını söyledi. Coincheck operasyon Yetkilisi Yusuke Otsuka ise, çalınan sanal paraların çevrimdışı saklanmak yerine bir internet ağına bağlı bir sistemde tutulması sebebiyle çalınabildiğini duyurdu.