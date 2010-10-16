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Yaşam

Dünyanın en büyük kaykayı

Yaklaşık 12 metre uzunluğa 2 metre yüksekliğe sahip devasa kaykay, bir otobüs gibi, 40 kaykaycıyı bütün eşyaları ile taşıyabiliyor.

16 Ekim 2010 03:00

T24- Yaklaşık 12 metre uzunluğa 2 metre yüksekliğe sahip devasa kaykay, bir otobüs gibi, 40 kaykaycıyı bütün eşyaları ile taşıyabiliyor.





Bu araç normal bir kaykayın bire bir kopyası ama 12 kat daha büyüğü. Dünya rekoru kıran kaykay yarış otomobillerinde kullanılan tekerlekler ile donatılmış.


Tasarımcı Joe Ciaglia "Bu kaykay eğlence hakkında, yapması, bakması, sürmesi ve insanların tepkileri hep eğlenceli" dedi.


Devasa kaykay projesi 20.000 dolara mal olmuş.


Ağırlığı 1650 kg olan kaykay aynı anda 10 kişi ile sürülebiliyor.


Kaykay projesini hayata geçiren Kaliforniya'lı ekip 3 kişiden oluşuyor.


3 ayda tamamlanan kaykayın gövdesi çelik, ağaç ve yapışkan banttan imal edilmiş.

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