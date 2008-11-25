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Kültür-Sanat

Dünyanın en büyük İslam müzesi

Dünyanın en fazla İslam sanatı eserini barındıran İslam Sanatları Müzesi Katar'ın başkenti Doha'da açıldı.

25 Kasım 2008 02:00

Dünyanın en fazla İslam sanatı eserini barındıran İslam Sanatları Müzesi Katar'ın başkenti Doha'da açıldı.

300 milyon dolara mal olan müzenin açılışına Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık bin davetli katıldı.

Açılışa sinemanın en büyük yıldızlarından Robert de Niro ve Rolling Stones'un gitaristi Ronnie Wood'un da katıldı.

El yazmaları, halılar, seramik ve benzeri eserlerin sergilendiği müze, deniz kıyısına 60 metre uzaklıkta inşa edilen suni bir ada üzerinde kuruldu.

İslam medeniyetinin Endülüs, Osmanlı, İran ve Emevi gibi farklı mekan ve zamanlarında yazılmış kitaplar da bulunuyor.

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