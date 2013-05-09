Dünyanın en büyük 'Hz. Muhammed Müzesi' İstanbul'da açılacak

Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Hz. Muhammed'in hayatının anlatıldığı 'Asrı Saadet Dünyası/Siyer Müzesi'nin yaptırılacağını ve müzenin 2016 yılında hizmete açılacağını belirtti.

'Asrı Saadet Dünyası/Siyer Müzesi' adlı müzede, Hz. Muhammed'in giysilerinden, kullandığı eşyalara, Mescid-i Nebevi'den, Kabe'ye kadar, hayatında yer alan tüm malzeme ve mekanların bire bir benzerleri sergilenecek.

Müzeyi Eyüp'te 3 bin 500 metrekarelik kapalı alanda inşa edeceklerini ifade eden Kaya, 'Asrı Saadet Dünyası/Siyer Müzesi 6 kattan oluşacak. Bu müzeyle Hz. Muhammed ile aramızdaki zaman ve mekan mesafelerinin bir nebze de olsa kalkacağını düşünüyoruz. Müzenin şu an yaşadığımız asır ile Asrı Saadet dünyasını bütünleştiren, 'Gül devri' ile de yaşadığımız dünya arasında bağ kuran bir müze niteliğinde olacağını ümit ediyoruz' diye konuştu.

Dünyada ilk olacak

'Müze için dünyanın her tarafından eşyalar ve kitaplar gelecek' diyen Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

'İslam ve Avrupa ülkeleri, Türkiye. Dünyanın her bir ülkesinde, Hz. Peygamber'le alakalı ne varsa, aynısını yaptırıp burada sergileyeceğiz. El yazma eserlerin ve basımların aynısını müzede sergileyeceğiz. Müzemizle alakalı hem bir ilmi heyetimiz hem de danışma heyetimiz var. Mekke'den Medine'den akademisyenlerimiz müzeyle ilgili çalışmalar yapacak.

Asrı Saadet Müzesi Hz. Peygamberin 63 senelik o bereketli hayatını anlatacak. Örneğin bir baba gözüyle, Hz. Peygamber nasıl bir baba idi ? Bir kayınpeder gözüyle nasıl bir kayınpeder idi ? Nasıl bir peygamber idi ? Nasıl bir İslam komutanı idi ? Müze, Hz. peygamberin hayatının tüm safhalarını kapsayacak şekilde olacak. Buradan herkes istifade edecek. Öyle bir müze kuracağız ki, çocuklar peygamberin çocukluğunu, gençler gençliğini, babalar babalık dönemini tanıyacak. Allah'ın izniyle bu müze sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ilk olacak.'