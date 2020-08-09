Dünyanın en büyük gıda tedarik şirketlerinden Zomato'da kadınlara gün regl izni kararı

Dünyanın en büyük gıda tedarik şirketlerinden Zomato, Hindistan'daki merkezinde yeni bir uygulamaya gitme kararı aldı. Şirket, kadın çalışanlarına bir yıl içerisinde kullanmak üzere 10 günlük "regl izni" getireceğini duyurdu.

Hindistan'da popüler telefon uygulamalarından biri olan Zomato’da kadın çalışanlara bir yıl içerisinde kullanabilecekleri 10 günlük “regl izni” verilmesine karar verildi.

5 binden fazla çalışanın olduğu Zomato’nun CEO’su Deepinder Goyal dün gece bir e-posta yazarak, “Bu sebeple izin almak isteyenler utanmamalı. Çalışma arkadaşlarınıza regl izninde olduğunuzu söyleyebilir ya da bu konuda yazışabilirsiniz” dedi.