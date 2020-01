Dünyanın en büyük gemisi 'Harmony of the Seas' denize indi

Bir zamanlarda dünyanın en büyük gemisi olan Titanic'in tam 3 katı büyüklüğündeki dünyanın yeni 'en büyük' gemisi Harmanoy Of The Seas denizlere açıldı. Fransa’nın güneyindeki Saint-Nazaire Limanı'nda inşa edilen "Harmony of the Seas" isimli yolcu gemisi bugün düzenlenen törenle ilk seferi olan İngiltere’nin Southampton kentine doğru yola çıktı.

Habertürk’te yer alan habere göre, yolcu gemisinin ayrılışı için limanda düzenlenen törene, yaklaşık 40 bin kişi katıldı. STX France şirketi tarafından 32 ayda inşa edilen 362 metre uzunluğunda, 66 metre genişliğinde ve 73 metre yüksekliğindeki yolcu gemisinin maliyetinin 1 milyar avroyu bulduğu bildirildi.

Yolcu gemisinin altı bin 360 yolcu ve iki bin 100 mürettebat taşıması öngörülüyor. Amerikalı kruvaziyer şirketi Royal Caribbean tarafından Akdeniz’de işletilecek gemi, 227 bin ton ağırlığında. İçinde yüzme havuzları, oyun salonları bulunan, pek çok lüksün düşünüldüğü yolcu gemisine binmek isteyenler, seçtikleri kamaranın konforuna göre 400 ile bin 200 avro arasında bir ücret ödeyecek.