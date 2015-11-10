Dünyanın en büyük ekonomileri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında 17,4 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) ile ilk sırada yer alan ülke ABD oldu. ABD'yi sırasıyla Çin, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Brezilya ve İtalya takip ediyor. Türkiye ise 18'inci sırada yer alıyor.

Dünya Bankası verilerinden yapılan derlemeye göre, cari fiyatlarla 2014 yılı GSYH gerçekleşmeleri baz alındığında, 17 trilyon 419 milyar dolarlık GSYH'si ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dünyanın en büyük ekonomisine sahip.

Hürriyet’te yer alan habere göre; ABD'yi yaklaşık 10,3 trilyon dolarlık GSYH ile Çin, 4,6 trilyon dolarlık GSYH ile Japonya, 3,9 trilyon dolarlık GSYH ile Almanya ve 2,9 trilyon dolarlık GSYH ile Birleşik Krallık takip ediyor.

Ekonomik büyüklükte, Fransa 2,8 trilyon dolarlık GSYH ile altıncı, Brezilya 2,3 trilyon dolarlık GSYH ile yedinci, İtalya 2,1 trilyon dolarlık GSYH ile sekizinci, Hindistan 2 trilyon dolarlık GSYH ile dokuzuncu, Rusya Federasyonu da yaklaşık 1,9 trilyon dolarlık GSYH ile onuncu sırada bulunuyor.

Türkiye 18'inci sırada

Kanada (1,8 trilyon dolar), Avustralya (1,4 trilyon dolar), Güney Kore (1,4 trilyon dolar), İspanya (1,4 trilyon dolar) ve Meksika (1,3 trilyon dolar) da GSYH'si 1 trilyon doların üzerinde bulunan ülkeler arasında yer alıyor.

888,5 milyar dolarlık GSYH'ye sahip Endonezya, dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi, 869,5 milyar dolarlık GSYH'ye sahip Hollanda dünyanın en büyük 17'inci ekonomisi ve 799,5 milyar dolarlık GSYH'ye sahip Türkiye de dünyanın en büyük 18'inci ekonomisi konumuna sahip.

Ülke bazlı GSYH'de Türkiye'yi sırasıyla Suudi Arabistan (746,2 milyar dolar) ve İsveç (570,5 milyar dolar) takip ediyor.