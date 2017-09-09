Dünyanın en büyük bulgur tesisinden dünyaya 40 bin ton bulgur ihracatı

Yahya Koçoğlu / İstanbul, 9 Eylül (DHA) – Çeyrek asırlık bir Mardin markası olan İpek Bulgur, büyük çoğunluğu Ortadoğu ülkelerine olmak üzere, yıllık ihracatını 40 bin tona çıkardığını açıkladı. Türkiye’nin en büyük bulgur üreticisi ve ihracatçısı olan, aynı zamanda dünyanın en büyük bulgur üretim tesisine sahip İpek Bulgur’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faysal Sun, yurtdışında yeni pazar ararken yurtiçinde de pazar payını büyütmek için yeni ürünler geliştirmeye önem verdiklerini söyledi.

World Food İstanbul adıyla yapılan 25. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’na katılan Faysal Sun, DHA’nın İpek Bulgur’la ilgili sorularını yanıtladı.

Bulgurun Mardin’in en önemli tarım ürünü olduğunu belirten Sun, Türkiye’nin yüzde 25’i Mardin’de olmak üzere yıllık 1 milyon ton bulgur ürettiğini, bunun 250 bin tonunun ihraç edildiğini dile getirdi. Sun, İpek Bulgur’un 40 bin ton ihracat ile ilk sırayı aldığına dikkat çekti. Sun, “40 bin tona çıkardığımız ihracatta en büyük payı Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkeleri alıyor. İhracatımızın yaklaşık 35 bin tonu sadece bu ülkelere gidiyor. Ayrıca Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine 3 bin ton ve aralarında Japonya’nın da bulunduğu diğer ülkelere de 2 bin ton ihraç ediyoruz” dedi.

Avrupa’da Ortadoğulu göçmen nüfusun çoğalmasıyla beraber bulgur tüketiminin arttığına dikkat çeken Sun, Avrupalıların da bu kültürden etkilenerek bulgura yönelmeye başladıklarını söyledi. Avrupa’da evde yemek yapma alışkanlığının düşük olduğunu hatırlatan Sun, paket yemek sektöründe en çok satılan ürünlerden olan ve kısıra benzemekle birlikte daha çok yeşillik içeren tebbule salatasında bulgur kullanımının ihracattaki artışta rol oynadığını dile getirdi.

Türkiye’nin dünyanın en büyük bulgur üreticisi olduğunu belirten Sun, bulgurun uzun yıllar fakir yiyeceği olarak görüldüğünü ancak son yıllarda sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla hak ettiği ilgiyi görmeye başladığına dikkat çekti. Sun, şunları söyledi: “Protein değeri çok yüksek bir gıda olan bulgur, ıspanak kadar demir içeriyor. Gelişen vegan yemek kültürü de özellikle Avrupa’da bulguru daha popüler hale getiriyor. Bulgur aynı zamanda bütün ülkelerin askeri stoklarında kolay pişirilmesi, uzun süre dayanması ve tok tutması nedeniyle yeralıyor.”

Mardin bulguruna coğrafi tescil

Aynı zamanda Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı da olan Faysal Sun, yurt dışındaki tanıtım gezilerinin yanı sıra, yurt içinde de bulgur kullanımının artışı için Mardin’deki bulgur üreticileri olarak projeler geliştirdiklerini anlattı. Sun en önemli girişimlerinin Mardin bulguruna coğrafi tescil almak olduğunu vurguladı. Bir iki ay içinde bu girişimlerinin sonuçlanacağını umduklarını belirten Sun, böylelikle tadı, su çekme oranı, lezzeti gibi noktalarda diğer bölgelerdeki bulgurlardan ayrılan Mardin bulgurunun tescil edileceğine işaret etti.

Bulgur Evleri geliyor

Sun’un yakın dönemde planladığı diğer önemli bir proje ise Bulgur Evleri. Sun’un verdiği bilgiye göre, üç büyük kentte Türkiye’de yapılan 50 çeşit bulgur yemeğinin misafirlere sunulacağı Bulgur Evleri açılacak. Her yörenin bulgur yemeklerinin bulunacağı Bulgur Evleri tüketicilere hizmet vereceği gibi turistler için de farklı yemek kültürleriyle tanışacakları yerler olacak.

Fuar süresince İpek Bulgur standında Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’nde ilk 10 şef arasında gösterilen Mardinli Ebru Baybara Demir tarafından ziyaretçilere bulgur yemeklerinden örnekler sunuldu.