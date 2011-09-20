-Dünyanın en büyük batık gemi müzesi İSTANBUL (A.A) - 20.09.2011 - Marmaray ve Metro projeleri kapsamında yürütülen arkeolojik kazılar sırasında Yenikapı'da bulunan 36 batık gemiden 35'inin araziden taşınma işlemi tamamlandı. Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen batık gemiler sayesinde İstanbul'da dünyanın en büyük batık gemi müzesi kurulacak. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı Başkanı ve İÜ Yenikapı Batıkları Projesi Başkanı Doç. Dr. Ufuk Kocabaş, yaptığı açıklamada kazılarda dünyanın en büyük batık gemi repertuvarına ulaşıldığını belirtti. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple yıl boyunca hiç ara vermeden ve haftanın 6 günü çalıştıklarını, gemilerin yapım tekniklerini de araştırdıklarını aktaran Kocabaş, ''O dönemde ustalar bu gemileri nasıl yapmış, hangi aletleri kullanmışlar bunları çözümlemeye çalışıyoruz. Bilmediğimiz bir yapım tekniği kullanmışlar. Bizans dönemine ve ondan öncesine baktığımızda bilmediğimiz bir yöntemle yapmışlar. Bizans döneminde geleneksel yordamla, modern gemi arasında bir geçiş dönemi yaşanmış. Geçiş döneminin bütün detaylarını Yenikapı'da bulabiliyoruz. Gemilerin 600 yıllık bir periyotta battıklarını düşünüyoruz. Ayrıca değişik tabakalarda ele geçirildikleri için kullanılan tekniği çözmüş durumdayız'' şeklinde konuştu. Kocabaş, gemilerin yapım teknikleri ile ilgili bir doktora tezinin de hazırlandığını, tezin kitap olarak yayımlanacağını bildirdi. Gemilerin büyük kısmının, bir bütün şeklinde bulunduğunu dile getiren Kocabaş, ''Bu bizim için büyük bir şans. Dünyada, şu ana kadar hiçbir arkeolojik kazıda, Bizans dönemine ait savaş gemileri, kadırgalar bulunmuş durumda değil. 6 tane donanmada kullanılmış kadırga bulundu. Bunlar ince uzun, narin gemiler. Kürekle hareket ettikleri için hafif malzemeden yapılmışlar. Şimdi bunların çözümlemesini yapıyoruz. Bir kadırganın üzerinde saydığımız çivi sayısı 15 bin. Bu bile korkunç bir rakam. Bunların ayrıca 3 boyutlu çizimlerini yapıyoruz. Bu gemilerin eksik kısımları nasıldı, bunları tasarlıyoruz. Bunları en doğru şekilde bulmaya çalışıyoruz. Bütün eserler, gemiler bozulmadan laboratuvara gelecek şekilde korunuyor. Her batık geminin korunması için farklı yöntemler uyguluyoruz'' dedi.