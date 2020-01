Dünyanın en büyük bankası Türkiye'nin 4 katı büyüklüğünde

Dünyanın en büyük 50 bankasının toplam varlıklarının büyüklüğü, neredeyse 187 ülkenin bir yılda ürettiği GSYH'ye denk geliyor. IMF'nin Türkiye için 2014 yılı GSYH tahmini 769 milyar dolar civarında. IMF tahmini tutarsa varlıklarına göre dünyanın en büyük bankası olan ICBC Türkiye'nin dört katı bir büyüklükte olacak.

İstihdam, bilanço ve ölçek değerleriyle, küresel piyasalardaki ağırlıklarıyla sistemi domine eden 50 büyük bankanın toplam varlıkları ülke ekonomileriyle yarışırken, bir dev bankanın varlıklarını yaratmak için 129 ülkenin toplam nüfusunun bir yıl boyunca çalışması gerekiyor. AA muhabirinin, dünya bankalarının mercek altına alındığı "www.relbanks.com" sitesinden derlediği bilgilere göre, 2014 yılı rakamlarıyla dünyanın en büyük 50 bankasının toplam varlığı 70 trilyon 499 milyar 236 milyon dolar seviyesinde bulunurken, 187 ülkenin GSYH toplamının, 76,8 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Çin'den 10 banka var

Çin'in 10, ABD'nin 6, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın 5'er, Avustralya'nın 4, Almanya ve Kanada'nın 3'er, İspanya, İtalya, İsviçre ve Hollanda'nın 2'şer, İsveç'in ise 1 bankasının yer aldığı listede, hiç Türk bankası bulunmuyor. Çin'in Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) bankasının 3 trilyon 181 milyar 884 milyon dolar toplam varlığıyla ilk sırada yer aldığı listede, ICBC'yi 2 trilyon 758 milyar 447 milyon dolar ile İngiliz HSBC Holdings, 2 trilyon 602 milyar 536 milyon dolarla yine Çinli China Construction Bank Corporation, 2 trilyon 589 milyar 191 milyon dolar ile Fransız BNP Paribas ve 2 trilyon 508 milyar 839 milyon dolarla Japon Mitsubishi UFJ Financial Group takip etti. Listenin sonunda ise 675 milyar 410 milyon dolarlık toplam varlığa sahip Avustralyalı Westpac Banking Corp, 674 milyar 380 milyon dolar ile İngiliz Standard Chartered Plc, 641 milyar 952 milyon dolarla Çinli China CITIC Bank Corp, 638 milyar 99 milyon dolarla Alman KfW Group ve 50'nci sırada ise 611 milyar 581 milyon dolar ile Çinli Industrial Bank Co. Ltd yer aldı.

En büyük ICBC

AA muhabirinin IMF verilerinden derlediği bilgilere göre ise 2014 yılı rakamlarıyla 187 ülkenin GSYH toplamının, 76 trilyon 841 milyar 602 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Böylece, dünyanın en büyük 50 bankasının 70,5 trilyon dolarlık toplam varlığı, neredeyse 187 ülkenin 2014 yılındaki toplam GSYH'sini karşılayacak büyüklükte bulunuyor. Başka bir deyişle söz konusu bankaların toplam varlıklarının, yaklaşık 7 milyar 104 milyon 172 bin kişinin bir yıllık GSYH'sine denk olduğu anlamına geliyor. Tuvalu, Kiribati, Marshall Adaları, Palau, Mikronezya ve Sao Tome ve Principe'in başı çektiği dünyanın en fakir 129 ülkesinin toplam milli geliri ise 3 trilyon 127 milyar 401 milyon dolar civarında seyrediyor. Dolayısıyla, 3,2 trilyon dolarlık toplam varlığa sahip dünyanın en büyük bankası ICBC, tek başına 129 ülkenin bir yıllık yurt içi hasılasını karşılayabiliyor.

Relbanks.com sitesinde yer alan verilere göre 2014 yılı rakamlarıyla dünyanın en büyük 10 bankası (trilyon dolar)