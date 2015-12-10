Rabobank, 9 bin kişiyi daha işten çıkaracak

Dünyanın büyük bankaları arasında yer alan Hollanda merkezli Rabobank'ın 9 bin kişiyi işten çıkaracağı bildirildi. Bankanın son dört yılda 10 bin kişiyi işten çıkardığı öğrenildi.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu çıkarımın 2016-2018 yıllarında yapılacağı belirtildi. Bu süre zarfında çalışanların bir bölümünün doğal yollardan işten çıkarılmasının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, zorunlu işten çıkarılmaların ise mümkün olduğunca önleneceği vurgulandı.



Banka, yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde gerçekleşecek tenkisatla 2020'de brüt kârında 2 milyar Euro artış planlıyor.



2011'den bu yana üçüncü kez yeniden yapılanmaya giden banka, bu süre zarfında yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkardı.



Dünya genelinde 39 bin çalışana sahip Rabobank'ın Hollanda'daki personel sayısı, 22 bin civarında.



Bankanın aldığı karara tepki gösteren sendikalar, işten çıkarılacaklar için iyi bir sosyal plan yapılmasını istedi.