Dünyanın en büyük atı

Boyu ve kilosuyla dünya rekorunu elinde bulunduran Duke adındaki at, çiftliği ziyarete gelenleri hayrete düşürüyor.
İngiltere'nin Tenterden kasabasında bulunan "The
Horse Refuge" at çiftliğindeki gösterişli bir yeleye sahip Duke
yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve bir ton ağırlığında.
Cüssesiyle çiftliğin gözdesi haline gelen 5 yaşındaki at önümüzdeki
birkaç yıl içinde de büyümeye devam edecek.
Öyle ki çiftliğin
yetkilileri tarafından Duke'e özel bir ahır yapılmış.
Duke'ün bakıcısı Sara Ross, "Çiftliğe
gelen ziyaretçiler Duke'ü gördüklerinde gözlerine inanamıyor hatta
bazıları filden tek farkının bir hortum olduğu şeklinde espri bile
yapıyor" açıklamasında bulundu.
Diğer atlardan yaklaşık dört kat daha fazla yemek yiyen Duke'ün haftalık yemek masrafı tam 220 dolar.
Herkes tarafından büyük ilgi gören Duke'ün çiftlikteki en yakın arkadaşı Jasper adındaki Shetland midillisi