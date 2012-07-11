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Bilim / Teknoloji

Dünyanın en büyük Android tableti

Kouziro şirketinin ürettiği Frontier, reklam afişinde “55 cm Android tablet piyasaya geliyor” sloganıyla tanıtılıyor

11 Temmuz 2012 15:45

Japon bir elektronik üretcisi, dünyanın en büyük ekran genişliğine sahip Android tabanlı tablet bilgisayarını üretti. ‘Frontier’ adındaki tabletin ekranın genişliği tam 55 cm.
 
Dev tablet bilgisayar henüz piyasaya sürülmedi ancak bazılarının inanmakta güçlük çektiği reklam afişleri Japonya’daki elektronik mağazalarında boy göstermeye başladı.

Kouziro şirketinin ürettiği Frontier, reklam afişinde “55 cm Android tablet piyasaya geliyor” sloganıyla tanıtılıyor. Android Dondurmalı Sandviç (4.0) işletim sistemi kullanan tablet, Texas Instruments OMAP çift çekirdekli 1Ghz işlemciye sahip.

FT103 model ürünün dokunmatik ekranıyla sunduğu çözünürlük 1920x1080. Sadece 1 GB belleğe sahip olan tabletin web kamerasıyla Wi-Fi bağlantı özelliği ve HDMI, microUSB ve microSD girişleri bulunuyor.

Süper ekranı dışında Android tabletlerden farklılaşan özellikler bulundurmayan Frontier, film izlemek, internette sörf yapmak ve oyun oynamak için ideal bir ürün olarak gösteriliyor. Kouziro’nun bu ay içinde satışa sunacağı ürünün fiyatı 439 dolar olacak.

Japonların, birçok konsolu bağladıkları dev ekranlı PC’lerini çok amaçlı kullandıkları biliniyor. Kouziro, bu bağlamda dev ekranlı tablet stratejisiyle yerel piyasada başarı elde edebilir.

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