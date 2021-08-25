'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' açıklandı; listede 40 Türk şirket var

Covid-19 salgının başladığı 2020 yılında Türkiye, “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 40 firma ile yer aldı. Böylece Türkiye, listede 78 firmasıyla yer alan Çin’in ve 41 firma ile yer alan ABD’nin ardından üçüncü oldu. Türkiye’nin dünya müteahhitlik pazarından aldığı pay da yüzde 4,4 olarak açıklandı.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record), müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 2021 yılı listesi açıklandı.

Türkiye, uluslararası inşaat pazarın yüzde 11,1'lik daralmanın olduğu 2020 yılında, listede 40 firmayla yer aldı.

En büyük daralmanın olduğu yıl

ENR'nin bültenine göre söz konusu yüzde 11'lik daralmayla 2020'de küresel inşaat sektörü bir önceki yılda 473,1 milyar dolarlık hacmi, 420,4 milyar dolara geriledi.

Bu daralmanın listenin yayımlanmaya başladığı 2003 yılından bu yana gerçekleşen yıllık bazda en büyük daralma olduğu ifade edildi.

Dünya ekonomisinde büyümeye dönüş beklentileri kapsamında küresel inşaat pazarında ortaya çıkacak fırsatlara da işaret edilirken, ekonomiler toparlanırken altyapı yatırımlarının pazarı destekleyebileceğine, ancak, uluslararası müteahhitlerin bazıları için öngörülemez risklerin halen büyük engel oluşturduğuna dikkat çekildi.

İlk 100'de 7 Türk şirket

2021 yılı listesinde ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerin sayısı 7 oldu. Bir Türk müteahhitlik firması ilk 30 uluslararası müteahhitlik firması arasında yer aldı.

Türk inşaat firmalarının elde ettikleri 18,3 milyar dolar tutarında gelir ile Türkiye, küresel pazardan yüzde 4,4 pay alarak ülkeler sıralamasında sekizinci oldu.

Türk firmaların faaliyetleri lider pazar Rusya’nın da dahil edilerek değerlendirildiği Avrupa (8 milyar dolar) ve ardından Orta Doğu (5,9 milyar dolar) bölgesinde yoğunlaştı.

Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesine giren 40 Türk şirketleri ise sırasıyla şöyle;

Rönesans, Limak, Ant Yapı, Yapı Merkezi, Enka, Tekfen, Onur, TAV, Nurol, Esta, Gülermak, Aslan, Sembol, Kuzu, Kolin, Yüksel, Eser, IC İçtaş, Çalık, İlk, GAP, Polat Yol, Alarko, Dekinsan, Gürbaş, Tepe, Makyol, Metag, Üstay, Yenigün, Summa, Gama, NATA, Cengiz, MBD, Feka, IRIS, SMK, STFA, Doğuş.